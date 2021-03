Rotterdamse margarinefabriek Upfield gaat sluiten

De margarinefabriek Upfield Rotterdam, producent van merken als Becel, Blue Band en Croma, gaat in de zomer van volgend jaar sluiten. Dat bevestigde het bedrijf nadat vakbond CNV al melding had gemaakt van het nieuws. De bond zei dat de ongeveer 150 werknemers zijn geïnformeerd over de plannen van Upfield.