Techaandelen opnieuw omlaag op Wall Street

Techfondsen kregen donderdag opnieuw klappen op de New Yorkse aandelenbeurzen. Uit de toelichting van de Federal Reserve op het nieuwste rentebesluit maakten beleggers op dat de Amerikaanse centralebankenkoepel voorlopig weinig actie zal ondernemen tegen de oplopende inflatie, waardoor de rentes op Amerikaanse staatsobligaties verder opliepen. De snel in waarde gestegen techfondsen worden daarom in de uitverkoop gedaan, omdat ze relatief duur zijn.