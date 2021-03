‘Zorgen VS over voornemen Google om cookies te blokkeren’

Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakt zich zorgen over het voornemen van Google om ‘tracking cookies’ te blokkeren omdat het bedrijf daarmee rivalen op de advertentiemarkt zou kunnen hinderen. Onderzoekers van het ministerie praten met leidinggevenden in de reclamebranche, maar het is nog niet duidelijk of er juridische stappen zullen volgen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.