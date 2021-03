Kremlin: Biden wil duidelijk geen betere relatie met Rusland

De Amerikaanse president Joe Biden is „duidelijk” niet geïnteresseerd in het verbeteren van de relatie met Moskou, zegt Rusland. De Amerikaan reageerde deze week bevestigend op de vraag of zijn Russische collega Vladimir Poetin een „moordenaar” is. „Deze uitspraken van de president van de Verenigde Staten zijn heel slecht”, zei een woordvoerder van het Kremlin donderdag.