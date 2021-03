Eurozone exporteerde ruim tiende minder na definitieve breuk VK

De eurozone heeft in januari ruim een tiende minder geëxporteerd dan een jaar eerder. Het was de eerste maand waarin het Verenigd Koninkrijk definitief buiten de Europese interne markt viel, waardoor aan Britse grens weer allerlei douaneformaliteiten gingen gelden. Ook golden aangescherpte coronamaatregelen in veel landen, waardoor grote delen van de economie op slot zaten.