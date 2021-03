Partijen staken miljoenen in onlinecampagnes, maar misten contact

Hoewel politieke partijen deze campagne afzonderlijk tonnen uitgaven aan advertenties op internet, ging het in de nabeschouwing tussen campagneleiders op donderdag maar weinig over digitaal campagnevoeren. De politici misten vooral de mogelijkheid om de kiezers in het echt te zien. „Als er geen corona was geweest, hadden we hele grote bijeenkomsten gehad,” zei Sjoerd Sjoerdsma van D66.