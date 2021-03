D66 heeft de VVD afgelost als grootste partij in Zwolle. De partij van lijsttrekker Sigrid Kaag haalde in de Overijsselse hoofdstad 18,6 procent van de stemmen, een winst van 3,8 procent ten opzichte van vier jaar geleden. De VVD boekte ook een kleine winst van 0,3 procent, maar de score van 17,8 procent was niet voldoende om de grootste te blijven.