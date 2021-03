In de gemeente Utrecht is D66 het populairst, zo blijkt na het tellen van 86 procent van de stemmen. D66 kreeg 25,4 procent van de stemmen. De partij was tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 ook de grootse, met 22,3 procent. De VVD is de tweede partij in de gemeente met 14,8 procent.