Twee tieners opgepakt voor avondklokrellen Noord-Brabant

De politie heeft zeven verdachten opgepakt vanwege avondklokrellen in Den Bosch en Eindhoven onder wie een tiener van 15 jaar oud en een van 13 jaar oud. De 15-jarige zou hebben gereld in Den Bosch, de overige zes worden verdacht van plunderingen in de Jumbo, vernielingen, diefstal uit een auto en stenen gooien in Eindhoven.