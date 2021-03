Risiconiveau Gelderland-Midden daalt opnieuw naar ‘ernstig’

Het risiconiveau van Gelderland-Midden, waar onder meer Arnhem en Ede onder vallen, is voor wat betreft het coronavirus woensdag verlaagd van ‘zeer ernstig’ naar ‘ernstig’. Het aantal positieve testen is daar namelijk gedaald tot 150 per 100.000 inwoners per week. Het aantal ziekenhuisopnames staat op 33 per 1 miljoen inwoners per week.