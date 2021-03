Wall Street wacht op Fed, techaandelen weer onder druk

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag overwegend lager aan de handel begonnen. Beleggers in New York wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve, dat in de loop van de dag komt. De verwachting is dat de Amerikaanse koepel van centrale banken niet aan de belangrijkste rentetarieven tornt, maar de markten zijn wel geïnteresseerd in het toekomstbeeld voor de economie van de Verenigde Staten dat de Fed schetst en een mogelijk tijdspad voor een renteverhoging.