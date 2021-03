Damrak begint afwachtend aan verkiezingsdag

Beleggers op het Damrak waren woensdag tijdens de landelijke verkiezingen vooral in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Marktpartijen zijn vooral benieuwd wat Fed-president Jerome Powell zal zeggen over de stijgende inflatie en de oplopende rentes op de obligatiemarkten. De vrees dat de inflatie en de marktrentes te snel worden aangejaagd door de combinatie van het economische herstel en de grote steunpakketten, zorgde de afgelopen weken voor nervositeit op de beursvloeren.