Autoverkoop EU flink gedaald in februari

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is in februari een stuk lager vanwege de aanhoudende lockdownmaatregelen om het coronavirus te beteugelen in veel Europese landen. Volgens brancheorganisatie ACEA kromp de verkoop met 19,3 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot in totaal 771.486 auto’s.