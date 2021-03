ING: volledig herstel luchtvaart duurt tot 2024 of 2025

Het gaat nog jaren duren voordat de luchtvaart is hersteld, waarschijnlijk tot 2024 of 2025. Dat verwacht het economisch bureau van ING. De luchtvaart is een van de sectoren die het zwaarst is getroffen door de coronacrisis. De bank voorziet een begin van herstel in de tweede helft van dit jaar en daarbij zullen vakantiereizen het snelst terugkeren.