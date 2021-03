‘Iran beschikt over geavanceerde technologie verrijking uranium’

Iran is in zijn ondergrondse atoomcentrale in Natanz begonnen met het verrijken van uranium met een nieuw soort kerncentrifuge, meldt het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) in een rapport. De bevindingen van de wereldwijde toezichthouder betekenen opnieuw een breuk van de verdragen tussen Teheran en een aantal grootmachten, die niet willen dat het Ayatollah-regime van de islamitische republiek beschikking krijgt over kernwapens.