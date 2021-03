Kopstuk oppositie Myanmar van hoogverraad beschuldigd

Het militaire bewind in Myanmar heeft een kopstuk van de oppositie van hoogverraad beschuldigd. Het kopstuk staat bekend als Dokter Sasa en verblijft in het buitenland. Hij behoort tot de regering in ballingschap van de Nationale Liga voor Democratie (NLD). Die won de verkiezingen vorig jaar en NLD-aanvoerster Aung San Suu Kyi was regeringsleider tot de militaire staatsgreep van 1 februari.