Ouderenbond ANBO is te spreken over het besluit van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) om de procedure rond het briefstemmen aan te passen. De bond sprak eerder zijn grote zorgen uit over het verlies van veel stemmen van 70-plussers die vanwege het coronavirus per brief mochten stemmen. Het opsturen van de stemmen ging niet allemaal volgens de instructies, waardoor veel stemmen verloren dreigden te gaan.