Arnhemmer mag ook stemmen over zijn afval

Arnhemmers kunnen deze week niet alleen stemmen voor de Tweede Kamer, ze mogen ook laten weten wat ze vinden van het afvalbeleid in de stad. De stad houdt een raadgevend referendum over het aanbieden en verwerken van afval. Omdat dat onderwerp in de Gelderse hoofdstad veel haken en ogen heeft, is er zelfs een speciaal Kieskompas voor ontwikkeld.