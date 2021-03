‘Coronacrisis heeft blijvend effect op toerisme Amsterdam’

De economische schade van de coronacrisis voor de toerismesector in Amsterdam is enorm. Economen van ABN AMRO schatten dat de toeristische bestedingen in de hoofdstad dit jaar met 8 miljard euro zullen dalen ten opzichte van 2019. Bovendien zal de pandemie ook een blijvend negatief effect hebben op het aantal, vooral zakelijke, bezoekers.