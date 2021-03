Hof gevraagd in te grijpen in Roermondse dassenkwestie

Het Limburgse Statenlid Pascale Plusquin van de Partij voor de Dieren stapt naar het gerechtshof in Den Bosch uit onvrede met de houding van het Openbaar Ministerie in de Roermondse ‘dassenkwestie’. Zij had aangifte van dierenmishandeling gedaan, maar het OM liet haar weten niet tot vervolging over te zullen gaan. Plusquin hoopt dat het hof het OM beveelt om alsnog op te treden.