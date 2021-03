Vrouw Vandaag: Bijbels denken over vrouw-zijn

In 2016 kwam ons eerste boek ‘100 Bemoedigingen voor Moeders’ uit en in 2019 het boek ‘101 Bemoedigingen voor Moeders’. In deze boeken schreven we korte dagboekstukjes over de hoge roeping van vrouwen. In Vrouw Vandaag schrijven we ook over deze hoge roeping, maar in dit boek doen we dat in twaalf hoofstukken.

In elk hoofdstuk bespreken we een onderwerp. Deze onderwerpen zijn in de bemoedigingen voor moeders ook al ter sprake gekomen, maar in Vrouw Vandaag diepen we ze verder uit.