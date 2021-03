Tussen de wol is het heerlijk slapen

Het Belgische bedrijf Slaappunt is bekend in reformatorische kring. Inmiddels viert de onderneming haar 15-jarig jubileum. In gesprek met Tom Hillen (39), zoon van oprichter Luc en toekomstig eigenaar. ‘Christelijke consumenten vertrouwen erop dat je je beloften nakomt. Ze hebben ons bedrijf mee opgevoed’.