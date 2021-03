Spoorwegmuseum blij met reuring door stemmers

Mensen stonden maandagochtend al vroeg in de rij bij het stembureau bij het Spoorwegmuseum in Utrecht om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. De medewerkers in het museum zijn blij met de aanloop. Het museum is nooit eerder een stembureau geweest. „Het is wel fijn dat er weer wat reuring is”, aldus operationeel manager Jan Jaap Bekkers. Nu dat het museum dicht is worden er wel tentamens gegeven van middelbare scholen.