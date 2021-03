Investeerders stapten in crisisjaar 2020 massaal in woningen

Investeerders stapten vorig jaar massaal in woningen. Volgens het Kadaster zijn er nog nooit zoveel woningen verkocht aan investeerders als afgelopen jaar. Met name huizen in de vier grote steden vielen vaak ten prooi aan mensen die er niet zelf in gingen wonen. Volgens consumentenprogramma Kassa ging het om een derde van de woningen in Amsterdam en zelfs 40 procent van de huizen in Den Haag.