Uitlevering Marengo-verdachte Saïd R. komt dichterbij

De uitlevering van Saïd R., een van de hoofdverdachten in het liquidatieproces Marengo, lijkt naderbij te komen. Volgens het Openbaar Ministerie ligt het uitleveringsverzoek inmiddels bij de cassatiekamer van het hooggerechtshof in Colombia. R. werd in februari vorig jaar in een voorstad van Medellín opgepakt, nadat hij geruime tijd voortvluchtig was geweest. Sindsdien wacht hij in een Colombiaanse cel op zijn uitlevering aan Nederland.