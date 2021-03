Thamerkerk Uithoorn te koop

De Thamerkerk in Uithoorn staat te koop. In 2016 besloot de protestantse gemeente Uithoorn alleen nog gebruik te maken van kerkgebouw De Schutse aan de De Mérodelaan en de Thamerkerk af te stoten. In september 2017 vond in de Thamerkerk de laatste kerkdienst plaats. Heem Locaties uit Amstelveen, een onderneming die zich bezighoudt met herstemming van bijzonder onroerend goed, werd de nieuwe eigenaar. Sinds de zomer van 2019 verhuurde Heem Locaties de kerk voor onder meer rouw- en trouwdiensten, feesten, vergaderingen, culturele evenementen en congressen tot 200 personen. Als gevolg van de coronacrisis kon de kerk echter niet meer worden verhuurd.