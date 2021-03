Rechtszaak lekkende Hero Brinkman sleept voort

De rechtszaak tegen voormalig PVV’er en politieman Hero Brinkman, die wordt verdacht van het lekken van vertrouwelijke politie-informatie naar De Telegraaf vijf jaar geleden, neemt nog maanden in beslag. Zijn advocaat wil eerst een journalist van de krant over het lek horen. De rechtbank in Amsterdam stond vrijdag toe hem op te roepen als getuige.