Vanwege corona niet in elke gemeente tussentijds opkomstcijfer

In tegenstelling tot andere jaren melden bij deze Tweede Kamerverkiezingen niet alle gemeenten tussentijds de opkomstcijfers. Vanwege het coronavirus zijn de verkiezingen dit jaar verspreid over drie dagen. Naast de ‘reguliere’ verkiezingsdag (woensdag) is er ook de mogelijkheid om maandag en dinsdag te stemmen. Die mogelijkheid is speciaal gecreëerd voor kwetsbaren en risicogroepen. Daarnaast heeft een deel van de 70-plussers dit keer per brief gestemd.