Boot ingehuurd door Nederlands bedrijf overvallen bij kust Afrika

Een onder Maltese vlag varende tanker, gecharterd door een Nederlands bedrijf, is voor de kust van het West-Afrikaanse Benin overvallen en vijftien opvarenden zijn ontvoerd. De onderneming De Poli Tankers in Barendrecht heeft dit vrijdag meegedeeld. Zes opvarenden zijn aan boord gebleven en maken het goed. De tanker, de Davide B, had 21 opvarenden uit Oekraïne, Roemenië en de Filipijnen aan boord.