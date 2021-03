Winkels blijven gebonden aan lockdownregels

Niet-essentiële winkels blijven voorlopig gebonden aan de lockdownmaatregelen en mogen niet weer volledig open. De rechtbank in Den Haag heeft dat bepaald in een kort geding dat winkeliersvereniging INretail had aangespannen tegen de Nederlandse staat. Er is volgens de rechter geen bewijs dat de Staat „onjuiste afwegingen of beleidskeuzes heeft gemaakt”.