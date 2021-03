‘Voorlopig geen in VS geproduceerde vaccins AstraZeneca naar EU’

Washington heeft de Europese Unie geïnformeerd dat ze voorlopig geen in de Verenigde Staten geproduceerde coronavaccins van farmaceut AstraZeneca moet verwachten. Dat melden bronnen binnen de EU donderdag aan persbureau Reuters. „De VS hebben gezegd dat er op dit moment geen enkel scenario is waarin ze vaccins van AstraZeneca naar de EU zullen versturen”, aldus een vertegenwoordiger die betrokken is bij de gesprekken tussen de lidstaten en de VS.