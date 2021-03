Wall Street naar nieuwe records nu coronasteun Biden rond is

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met nieuwe records gesloten. Beleggers op Wall Street reageerden verheugd op het nieuws dat de nieuwe coronasteun van de Amerikaanse president Joe Biden een feit is. Biden zette een dag eerder dan gepland zijn handtekening onder het pakket maatregelen ter waarde van 1900 miljard dollar. Hiermee hoopt de president de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen.