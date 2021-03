Vliegmaatschappijen niet bestraft wegens onjuiste reisdocumenten

Vier luchtvaartmaatschappijen krijgen geen straf opgelegd in veertig zaken die door het Openbaar Ministerie waren aangespannen omdat ze te weinig maatregelen zouden hebben genomen om te voorkomen dat personen met valse of ontoereikende papieren Nederland zijn binnengekomen. Het gerechtshof Amsterdam verklaarde het OM in hoger beroep niet ontvankelijk omdat Turkish Airlines, Royal Air Maroc, Ryanair en Delta Air Lines anders zijn behandeld dan KLM.