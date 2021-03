Kabinet moet investeren in leraren en lerarenbeurs

Onlangs maakten onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob bekend dat het kabinet 8,5 miljard euro beschikbaar stelt voor het repareren van achterstanden die door corona in het onderwijs zijn opgelopen. Dit betekent een enorme kans voor het onderwijs en met name een ontwikkelimpuls voor de leerlingen en studenten die een groeispurt kunnen gebruiken. Spannende vraag is hoe deze miljarden besteed worden en hoe de programma’s concreet vorm gaan krijgen en ook wat de effectiviteit ervan is.