ANBO bezorgd over ongeldige stemmen door briefstemmers

Seniorenbond ANBO is erg bezorgd over ongeldigheid van stemmen als gevolg van foutjes met briefstemmen. Van de 400.000 briefstemmen die sinds deze week door PostNL zijn ontvangen, is 2,5 procent ongeldig. De organisatie zegt dat elke ongeldige stem er een te veel is. Ze wil dat ook de minister van Binnenlandse Zaken mensen er zelf op wijst dat kiezers in bepaalde gevallen een vervangende stempas kunnen aanvragen.