Inspectie: politieagenten verbeteren kennis van hun bevoegdheden

De parate kennis van medewerkers in de basispolitiezorg is in zes jaar tijd sterk verbeterd. Dat meldt de Inspectie Justitie en Veiligheid die onderzocht of agenten uit het hoofd weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Nu scoort 85 procent een voldoende op het onderdeel basisbevoegdheden, tegen 47 procent in 2014.