Belgische ‘klimaatadvocaten’ voeren actie in honderd gemeenten

Belgen die zich ‘verkleden’ als advocaat inclusief een witte bef gaan zondag in honderd gemeenten de straat op om de aandacht te vestigen op de zogenaamde Klimaatzaak. Dat is een burgeractie die de Belgische overheden via de rechter wil dwingen hun internationale klimaatbeloftes na te komen. Het proces begint maandag in het oude NAVO-hoofdkwartier in Brussel.