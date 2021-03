Damrak wacht op rentebesluit en toelichting ECB

De beurshandel op het Damrak staat donderdag vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De centrale bank zal naar verwachting geen grote wijziging aanbrengen in het stimuleringsbeleid, maar beleggers zijn vooral benieuwd wat centralebankpresident Christine Lagarde zal zeggen over de stijgende obligatierentes. De snel oplopende marktrentes zorgden afgelopen weken voor nervositeit op de aandelenmarkten.