EU-parlement vraagt Brussel om wet verantwoord ondernemen

Het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie met een wetsvoorstel komt over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat om een wet waarmee bedrijven verplicht worden zaken als mensenrechten, het milieu en goed bestuur mee te nemen in hun overwegingen om zaken met derden te doen en daar verantwoording over moeten kunnen afleggen.