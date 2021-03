Per direct maatregelen bij 28 onbewaakte spoorwegovergangen

De NS en ProRail nemen per direct veiligheidsmaatregelen bij 28 onbeveiligde spoorwegovergangen. Het gaat om onbewaakte overgangen waar veel zwaar wegverkeer oversteekt en het risico op ongelukken groot is. Zes oversteekplaatsen sluiten met spoed en bij vier overgangen mogen treinen alleen nog met een maximale snelheid van 90 km per uur passeren.