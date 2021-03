Topman OM bezorgd over excessief geweld onder jongeren

Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie noemt het zeer zorgelijk dat excessief geweld onder jongeren voor het tweede jaar op rij is gestegen. „De geweldsspiraal gaat eigenlijk alleen nog maar omhoog. En dat is zeer zorgelijk”, zegt hij in De Telegraaf. „En dat in een coronajaar, waarin de criminaliteit over het algemeen juist een dalende trend liet zien.”