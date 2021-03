ABN AMRO en Galapagos verdwijnen uit Amsterdamse AEX-index

ABN AMRO en biotechnoloog Galapagos gaan verdwijnen uit de Amsterdamse AEX-index. Zij moeten plaatsmaken in de hoofdgraadmeter op het Damrak voor chiptoeleverancier BE Semiconductor Industries (Besi) en verlichtingsproducent Signify. Dat is het gevolg van de herweging die beursexploitant Euronext jaarlijks uitvoert.