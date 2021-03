Blussen brand schrootverwerker Den Bosch duurt tot woensdagavond

Het gaat vermoedelijk nog tot woensdagavond duren voordat de brand bij het schrootverwerkingsbedrijf in Den Bosch geblust is. Dat heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord dinsdagavond laten weten. Een woordvoerder spreekt van een complexe brand. „Het schroot wordt uit elkaar gehaald, afpellen heet dat, en afgeblust. Het grootste probleem is nu hoe we het brandende of smeulende afval en schroot gaan afvoeren zonder dat er daardoor opnieuw brandjes ontstaan.”