Britse koningin bedroefd en bezorgd na interview Harry en Meghan

De Britse koningin Elizabeth heeft gereageerd op het spraakmakende interview van haar kleinzoon Harry en diens echtgenote Meghan op televisie. In een verklaring toont zij zich bedroefd over de uitdagingen waarmee het paar de laatste jaren is geconfronteerd. Ook laat ze weten dat de aangehaalde kwesties, zoals de aantijgingen van racisme in de koninklijke familie, tot bezorgdheid stemmen.