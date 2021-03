Koningspaar probeerde in 2020 aan het werk te blijven

De koninklijke activiteiten van het afgelopen coronajaar gaven een beeld van verdriet en zorgen. Dat staat te lezen in het Jaaroverzicht 2020 dat dinsdagmiddag via de Rijksvoorlichtingsdienst openbaar is gemaakt. „Maar ook van de moed, de creativiteit en het doorzettingsvermogen van de inwoners van ons Koninkrijk”, aldus het voorwoord van grootmeester Chris Breedveld, de hoogste functionaris aan het hof.