Zesde aanhouding in onderzoek naar grootste Zeeuwse drugsvondst

De politie heeft maandag een 33-jarige man uit Bergen op Zoom aangehouden in verband met de vondst van een 4500 kilo cocaïne in de haven van Vlissingen, eind april vorig jaar. De woning van deze zesde aangehouden verdachte is doorzocht met speurhonden. Diverse gegevensdragers en luxe goederen zoals sieraden en tassen zijn in beslag genomen.