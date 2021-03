OMT: toenemende drukte in treinen is onwenselijk

Het Outbreak Management Team (OMT) maakt zich zorgen over toenemende drukte in het openbaar vervoer. Met name in korte treinen zien de gezondheidsdeskundigen die het kabinet adviseren over de corona-aanpak een probleem ontstaan. „De afstand tot de medereizigers kan lang niet altijd in acht worden genomen”, signaleert het OMT. „Deze situatie is onwenselijk en contrasteert met de algemene boodschap om drukke plekken te vermijden.”