Interview van Oprah met Harry en Meghan dinsdagavond op Net5

Het veelbesproken interview van tv-presentatrice Oprah Winfrey met de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan is dinsdagavond te zien op Net5. Het is voor het eerst sinds het koppel afstand nam van het koningshuis dat ze te zien zijn in een televisie-interview. Het twee uur durende gesprek werd zondag al uitgezonden op de Amerikaanse zender CBS. Dinsdag om 20.30 uur is het voor het eerst op de Nederlands televisie te zien.