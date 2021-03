Rust en actie rondom Guillestre

Ver voor de coronacrisis bezocht journalist Corina Schipaanboord Guillestre, een stadje in de Franse Alpen. Het leek toen nog iets onvoorstelbaars dat je er niet zomaar heen zou kunnen rijden omdat de grenzen zijn gesloten. Wat gelukkig nog wel kan: dromen en plannen maken voor vakanties waarin we kunnen wandelen, wielrennen, cultuur snuiven, raften, marmotten spotten én op zondag midden in de natuur de lofzang aanheffen met landgenoten. Op naar Guillestre.