In een flat met vier etages aan de Roggeveenstraat in Amsterdam heeft vrijdagavond brand gewoed. Vier bewoners zijn door ambulancepersoneel nagekeken, een van hen is afgevoerd naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. Een woordvoerder van de brandweer denkt dat de bewoners van vier woningen de nacht waarschijnlijk elders moeten doorbrengen.